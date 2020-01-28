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Российская газета

На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили "нарушителя" границы

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Источник изображения: Минобороны РФ

На Камчатке эскадрилья отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России провела тренировку. Во время нее летчики в ночных условиях перехватили условного нарушителя воздушной границы.

На перехват "неприятеля" с аэродрома Елизово поочередно были подняты экипажи истребителя-перехватчика МиГ-31. Каждый из них обнаружил, захватил прицелом и "уничтожил" цель. Все это летчики выполняли самостоятельно, без помощи ПВО.

"В ходе тренировки оценивалась слаженность действий экипажа МиГ-31, выполнение установленных нормативов взлета и занятия района, а также дистанция "электронного" уничтожения условного нарушителя", - сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Тренировки в ночных условиях - обязательный элемент подготовки летчиков-истребителей к боевому дежурству по противовоздушной обороне.


Юлия Гарднер

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Проекты
ТОФ
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