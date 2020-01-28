Китайская разведка выкрала из Афганистана советский боевой вертолет Ми-24

Нахождение советских войск в Афганистане стало настоящим подарком для пекинских властей. У них появилась возможность заработать хорошие деньги на поставках боевикам различного оружия.

Источник изображения: Фото: mil.news.sina.com.cn

В результате именно китайские автоматы, пулеметы, в том числе клоны крупнокалиберных ДШК, а также различные противотанковые средства (РПГ, безоткатные орудия), мины просто наводнили Афганистан. Китайские инструкторы массово находились в лагерях подготовки, развернутых на территории Пакистана.

Участвовал Китай и в информационной войне против СССР и ДРА. Например, каждый день радио Пекина сообщало сводки боевых действий с выгодных для боевиков позиций. Регулярно китайские корреспонденты в составе незаконных вооруженных формирований проникали в Афганистан. Трудно сказать, сколькие из них были кадровыми сотрудниками разведывательных структур.

Источник изображения: Фото: mil.news.sina.com.cn

Например, кем был этот гость из Поднебесной, переодевшийся в местную одежду и позирующий вместе с мятежниками, рядом с трофейной БМП.

Кстати, насчет трофеев: афганская война дала возможность китайскому ВПК изучить многие образцы советского оружия. Вот на фото китайские офицеры осматривают доставленный из ДРА вертолет огневой поддержки Ми-24.

Тогда у китайцев винтокрылые машины подобного предназначения отсутствовали вообще, и, понятно, как они обрадовались, когда им удалось обзавестись советским "летающим танком". Они изучили "двадцать четвертый" полностью, однако не смогли наладить его производство, потому что уже решили ориентироваться на более легкие французские машины, вроде вертолета "Газель".

Источник изображения: Фото: mil.news.sina.com.cn

В настоящее время этот трофей афганской войны находится в одном из китайских военных музеев.

Игорь Зайцев