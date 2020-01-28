В США советский «Крокодил» назвали высокоэффективным оружием

Cоветскo-российский ударный вертолет Ми-24, неофициально называемый «Крокодилом», показал себя в ходе Афганской войны (1979 —1989 годы) высокоэффективной оружейной системой, пишет The Aviationist.

Американское издание отмечает, что в конфликте такие летательные аппараты уничтожались переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) FIM-92 Stinger («Жало»), которые американцы поставляли талибам (представители запрещенной в России террористической организации).

The Aviationist отмечает, что в США в настоящее время «Крокодилы», поставленные из Болгарии, используются в качестве имитаторов вертолетов потенциального противника.

В марте 2019 года в сети появилось видео, на котором польский Ми-24 взлетел по-афгански — с опущенной носовой частью вертолета и приподнятой хвостовой.