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В США вспомнили о курдах и террористах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные подразделения США активизировали деятельность по проведению контртеррористических операций в Сирии после перерыва, вызванного необходимостью усиления мер безопасности после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Об этом сообщил руководитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Он отметил, что на данный момент военные силы Соединенных Штатов совместно с курдскими подразделениями каждую неделю осуществляют порядка трех - четырех спецопераций против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Маккензи также подчеркнул, что не располагает информацией о том, как долго ВС США планируют присутствовать на территории САР, так как основная задача, которая была поставлена перед военными, это «окончательный разгром» террористической группировки.

«Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь. И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнерами здесь», - цитирует командующего издание The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.

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Ирак
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Россия
Сирия
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