Войти
Российская газета

Как в России уничтожают изъятое и конфискованное оружие

114
0
0
Комиссия решит, какой ствол пойдет в музей, какой - на переплавку.
Комиссия решит, какой ствол пойдет в музей, какой - на переплавку.
Источник изображения: Пресс-служба Росгвардии

Что делать с изъятым, конфискованным или добровольно сданным оружием? Для страны, где около четырех миллионов граждан вооружены огнестрельными стволами, причем на законных основаниях, это не праздный вопрос. Ведь есть еще и те, которые вооружены незаконно. Многие люди оружие приносят в полицию добровольно, у кого-то его изымают.

Только в прошлом году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тысячи единиц гражданского оружия. Это травматические пистолеты, охотничьи гладкоствольные ружья и нарезные карабины. И это только за один год. Если ничего с этим "добром" не делать, могут скопиться миллионы стволов. Надежно хранить их не всегда есть техническая возможность. Зато налицо опасность расползания оружия в криминальной среде. Поэтому его уничтожают.

Решение об уничтожении оружия принимают в МВД. А вот сам процесс с 1 января 2018 года непосредственно осуществляет Росгвардия. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал корреспонденту "Российской газеты", что уничтожение оружия происходит в специальных 33 мастерских. Одна из них - в знаменитой росгвардейской дивизии имени Дзержинского. Вот точные цифры: в прошлом году в этих мастерских уничтожено 152 212 единиц оружия и 2 787 838 штук патронов.

Как все это происходит?

По словам Валерия Грибакина, прием от подразделений МВД оружия и патронов, подлежащих уничтожению, осуществляется комиссией. Кстати, Росгвардия впервые рассекретила этот процесс. Казалось бы, что здесь может быть секретного - сломать ружье? На самом деле, главная задача - не допустить хищения списанного ствола или хотя бы какой-либо его конструктивной части.

Есть обязательные требования. Во-первых, оружие, имеющее нарезной ствол, подлежит обязательному контрольному отстрелу с целью проверки причастности к совершенным преступлениям. Во-вторых, оружие не должно являться вещественным доказательством по уголовному делу. В-третьих, оружие не должно подлежать возврату законному владельцу. И, что очень важно, оружие и патроны к нему подлежат историко-культурной и искусствоведческой экспертизе, которую проводит министерство культуры. Что ценное - в музей.

Другая задача комиссии - проследить процесс уничтожения стволов. В мастерских на специальном оборудовании режут и изгибают металлические части оружия. Металлолом взвешивается, укладывается в ящики и опечатывается. Переплавка металлолома производится на предприятиях промышленности - его закладывают в плавильные печи в присутствии комиссии. Начальник подразделения Росгвардии заключает договор с предприятиями на оказание услуг по переплавке металлолома в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.

Это - антикоррупционная мера, чтобы даже сантиметр нарезного ствола, пружина или, скажем, затвор не попали в руки криминальных умельцев.

По завершении переплавки металлолома председатель комиссии представляет в службу вооружения оформленный акт этой переплавки и квитанцию принятого по весу металлолома. Деньги, полученные подразделением Росгвардии за сданный металлолом после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, перечисляются в доход РФ. В прошлом году Росгвардия сдала на лом 197 тонн и перечислила в российский бюджет за оружейное железо 3 267 130,46 рубля.

Напомним, подразделениями лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии обеспечивается контроль почти за 4 миллионами владельцами оружия, в пользовании которых находится более 6,6 миллиона единиц оружия.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
05.08.2019
Представители Росгвардии опробовали "Удавы"
10.06.2019
Путин подписал закон об упрощенном приеме на службу по контракту в Росгвардию
22.11.2018
В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами
21.09.2016
Росгвардия временно взяла под охрану крымский энергомост
13.09.2016
"Готовы начать серийное производство АК-12 в середине 2017 года"
14.06.2016
Отделы лицензирования оружия до 2017 года будут работать по старым адресам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов