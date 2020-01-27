Украинское направление стало источником военных угроз для Польши

Польское военное руководство, несмотря на открыто декларируемую «российскую угрозу с Востока», видит в Украине не меньшую угрозу безопасности. И хотя об опасности возникновения кризисной ситуации на юго-восточном направлении публично не говорится, реальные мероприятия в военной сфере подтверждают эти предположения.

В первую очередь, об этом свидетельствуют активные мероприятия по формированию новой дивизии в сухопутных войсках Польши, большинство соединений и частей которой будут дислоцироваться вблизи польско-украинской границы. При этом 18-я механизированная дивизия должна стать самой мощной по составу в Войске Польском.

Помимо мероприятий по усилению военного потенциала на юго-востоке страны, в последнее время значительно повысилась интенсивность проведения учений польской армии в приграничных с Украиной районах.

В конце ноября на военном полигоне в Новой Дембе, расположенном в 100 км от украинской границы, впервые одновременно проводились два бригадных тактических учения. Примечательно, что одна из бригад при этом отработала перегруппировку из западной части страны своим ходом на расстояние в 700 км в течение одной ночи, что также явилось новшеством для такого рода мероприятий.

Очередным подтверждением важности украинского направления в военном планировании Войска Польского, является проводимое 20-24 января командно-штабное учение со слушателями Академии военного искусства под наименованием «Твердза-20».

Мероприятие проводится в г.Пшемысль, всего в нескольких километрах от границы Украины. Несмотря на малочисленный состав участников КШУ – всего около 200 человек, все они – старшие офицеры в званиях от майора до полковника, которые вскоре станут командирами частей и соединений, офицерами штабов оперативного и стратегического уровня.

К учению «Твердза-20» кроме боевых частей и подразделений также привлекаются представители государственных учреждений и руководство Подкарпатского воеводства, подразделения Пограничной стражи, войск территориальной обороны, военной жандармерии и полиции. Такой состав участников объясняется тем, что в ходе КШУ разыгрывается сценарий проведения внешними силами так называемых «гибридных действий», в ходе которых в приграничных районах осуществляется дестабилизация обстановки и провоцируется кризис, перерастающий в военный конфликт.

В данном отношении «Твердза-20» приобретает фактически государственное значение. Доказательством тому служит развертывание на период учения Центра кризисного реагирования Подкарпатского воеводства, что проводится только в военное время и в исключительно чрезвычайных ситуациях.

Одним из основных вопросов, отрабатываемым на КШУ, будет урегулирование ситуации, связанной с огромным потоком беженцев из соседнего государства. Не удивительно, что такая ситуация, по мнению поляков, может возникнуть именно на этом направлении. По оценке экспертов, в Польшу на заработки выехало более 1 млн. украинцев, и еще столько же – через ее территорию в другие страны Европы.

Очевидно, что комплекс польско-украинских противоречий, разрешение которых в ближайшее время не просматривается, связан, прежде всего, с ростом влияния националистических организаций в обеих странах. Различные трактовки исторических событий, таких как Волынская резня в 1943 году, влекут за собой разногласия и в других сферах. По этой причине польское руководство видит в Украине один из источников угроз национальной безопасности, что, безусловно, не способствует снижению напряженности военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе.

Николай Крылов