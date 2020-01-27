США толкают Европу к конфликту с Россией

США продолжают накручивать напряжение вокруг военных учений «Defender Europe 2020». Публикации в СМИ и интервью военно-политического руководства Североатлантического блока свидетельствуют о фактическом начале мероприятий боевой подготовки уже с конца января. Сами же маневры в Европе начнутся в марте. Причем структуры НАТО не командуют, а содействуют американским силам.

Заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг на пресс-конференции в Берлине заявил, что учения моделируют «различные кризисные сценарии» и «не связаны с какой-либо конкретной страной».

Однако факт отработки передислокации и развертывания столь мощной группировки войск США и НАТО у границ Беларуси и России на фоне наращивания американского военного присутствия в Польше и странах Балтии вызывает озабоченность.

В ходе учений «Defender Europe 2020» американские десантники в пяти географических точках на «враждебной территории» отработают захват и удержание опорных аэродромов – для дальнейшего развертывания главных экспедиционных сил в ходе вероятного конфликта в Восточной Европе. Американские солдаты должны будут захватить и удерживать плацдарм до прихода основных сил.

Скорее всего, данный плацдарм будет находиться в Калининградской области – это самый западный регион России, который отрезан от основной территории страны и находится в окружении стран, входящих в Североатлантический блок.

Будучи размещенными в данном регионе, российские крылатые ракеты могут «покрыть» всю Европу. Неудивительно, что Калининград – большая заноза НАТО. Связано это также и со стратегической важностью Сувалкского коридора – единственного сухопутного коридора между тремя странами Прибалтики и остальными европейскими странами НАТО. Это участок территории шириной 65 км вдоль границы между Польшей и Литвой между российской Калининградской областью и Беларусью. Сувалкский коридор, также как и практически вся акватория Балтийского моря простреливается оперативно-тактическими ракетами из Калининградской области и находится в зоне поражения зенитных ракетных систем, дислоцированных в этом анклаве, что делает практически не возможной переброску войск.

Поэтому любая реальная война НАТО с Россией начнется с ликвидации этой угрозы. О том, что подобные соображения имеются в Вашингтоне, прямо заявил генерал Джеффри Ли Харригян, главнокомандующий американских ВВС в Европе. По его словам, в США разрабатываются планы по прорыву интегрированной системы ПВО Калининграда, которые могут быть в случае чего воплощены в жизнь.

По мнению экспертов Stratfor, любая реальная военная агрессия с любой стороны в этом районе приведет к военному ответу за пределами Сувалкского коридора, а это, в свою очередь, создаст уже более серьезный конфликт, который, скорее всего, обесценит значение именно этого отрезка.

Между тем, чего явно не учитывают военные эксперты Альянса, что географический отрыв Калининградского особого района не влияет на степень войсковой интеграции. За минувшие пять лет в ЗВО сформированы управление и части танковой армии, три мотострелковые и одна танковая дивизии, две артиллерийские бригады. В состав сил ВВС и ПВО поставлено около 200 самолетов и вертолетов.

Формирование новых соединений – один из вынужденных шагов противодействия растущим угрозам. Кроме того, в Беларуси размещены войска совместной Региональной группировки войск (сил) и единой системы ПВО Беларуси и России. В случае необходимости, для обеспечения прикрытия калининградской группировки и в целом западного направления, на белорусской территории, в случае возрастания рисков и угроз, могут быть на ротационной основе размещены российские комплексы радиоэлектронной борьбы, ЗРС С-400, ОТРК «Искандер» и даже батальонные тактические группы по примеру коллег из НАТО.

Правящие элиты Польши и Прибалтики, нагнетая истерию вокруг якобы «неизбежной российской агрессии», последовательно реализуют свои цели – стать лучшими союзниками США в Европе и извлечь из этого максимум возможных преференций, а также сплотить население против общего врага, отвлекая внимание от внутренних проблем, обосновать наращивание военных расходов. Нет нужды говорить, что эти цели во всем совпадают с целями Вашингтона. Военный контингент Альянса (США) в Польше и Прибалтике увеличивается с каждым годом. Но парадокс в том, что жители этих стран становятся все более незащищенными. Для Белого дома эти государства – трамплин к России. В случае военных действий больше всего достанется им.

Следует отметить, что в Западной Европе весьма сдержанно относятся к этим маневрам. Отказаться от помощи США союзники не могут, но и нагнетание военной напряженности в регионе их не радует. К примеру, в парламенте федеральной земли Саксония политики левого толка отмечают: «Это крупномасштабное учение является провокацией против России и огромной тратой денег и ресурсов», а депутат Бундестага от Левой партии Александер Ной ранее заявил: «Учение приведет к реакции российской стороны… Дальнейшая эскалация неизбежна».

Что выберет Европа и смогут ли страны ЕС защищать свои интересы, а не США, поставив при этом страны Балтии на место, покажет время. Главное, что должны четко понимать представители Альянса, это то, что Калининградская область – неотъемлемая часть Российской Федерации, Беларусь – стратегический союзник. Защита данных территорий будет организована с использованием всех возможностей.

Хочется верить, что американские генералы и руководство НАТО хорошо помнят, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, и что они знакомы с результатами недавно опубликованной симуляции конфликта между США и Россией, выполненной в рамках программы «Наука и глобальная безопасность» (Science and Global Security/SGS) в Принстонском университете. В этой симуляции конфликт начинается как раз вокруг Калининграда. По подсчетам ученых, только в первые часы полномасштабного ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек и 57 млн будут ранены.

Владимир Вуячич