США и Польша активно разрабатывают настольные и компьютерные военные игры, где представлены различные сценарии конфликта НАТО и России – как неядерные, так и с ограниченным обменом ядерными ударами. Как правило, в их комплекте имеется набор инструкций о возможностях применения различных вооружений, подробные карты местности с ландшафтом, характерным для Восточно-европейского региона. В играх предлагается разыгрывать варианты военных действий с участием реально существующих воинских формирований с одной стороны стран-членов НАТО и с другой – России и Беларуси.

Уже получила широкое распространение настольная игра-стратегия под наименованием “Будущая война: Польша”, которую выпустила американская компания GMT Games, специализирующаяся на подобной продукции.

В свою очередь совсем недавно появилась настольная игра польской компании «Тактика и стратегия» “Войска территориальной обороны 2025”, которую вполне можно считать подробной частью американского продукта.

Польские разработчики предлагают разыграть боевые действия между реально существующими соединениями и частями: с одной стороны – с польскими 15-й механизированной бригадой, войсками территориальной обороны и натовской батальонной тактической группой, а в качестве противника – с российскими 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, 336-й бригадой морской пехоты. Детализация состояния войск здесь представлена до взвода, когда у игры “Будущая война: Польша” – до батальона.

Известно, что польская компания «Тактика и стратегия», возглавляемая Войцехом Залевским, работает на рынке настольных игр уже 30 лет. Она является организатором учений и стратегических симуляций по всему миру, в том числе в США, Дании, Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Компания сотрудничала с американской армией и Войском Польским, в частности с Генеральным штабом Польши.

Залевский, будучи геологом по образованию, является уникальным специалистом в вопросах “военной” географии. Эту информацию подтверждает один из представителей американского Центра анализа и оперативно-стратегических военных игр “NGW Centre” Филип Петерсен. По его словам, Залевский участвовал в создании различных американских проектов, в том числе в их интересах выполнял в Польше работы по подробному изучению местности, принимал участие в симуляции для атташе стран-союзников в Вашингтоне.

Кроме того, «Тактика и стратегия» совсем недавно выиграла тендер на подготовку и проведение военной симуляции с правительством Польши.

Стратегическая игра для министров будет стоить 65 тыс. долларов и должна содержать несколько различных сценариев обеспечения безопасности страны. Следует отметить, что подробности проекта не разглашаются, потому что игра будет содержать секретные данные, касающиеся состояния и степени боевой готовности, вопросов мобилизации собственных войск и противника.

По словам представителей NGW Centre Филипа Петерсена и Грега Мелхера, в течение последних 2,5 лет проводилось около 20 игр военного характера. К симуляциям активно привлекались действующие и отставные военные из числа командного состава, особенно Польши.

Настораживает факт, что перед операцией “Буря в пустыне” в Ираке были организованы розыгрыши 25 сценариев этого конфликта. К симуляциям привлекались самые опытные военнослужащие.

Сегодня мы имеем дело с широким распространением симуляций вооруженного конфликта на территории Восточной Европы, в котором в качестве противника стран НАТО представлены Россия и Беларусь.

В рамках игр моделируются возможные угрозы и использование различных стратегий и боевых средств. Разыгрывание вооруженного конфликта с Москвой показывает российский подход к войне и учит предугадывать ход мысли российских командиров. Также специалисты получают возможности сделать выводы об уязвимостях сторон конфликта.

Кроме того, подобные игры подробно знакомят с географией театра военных действий. Отмечается, что немногие, в том числе среди военных, знакомы с особенностями местности Восточно-европейского региона.

Игры с моделированием вооруженного конфликта приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий характер.

Американские власти не соблюдают нормы международного права. Они вторгаются в страны, выкачивают ресурсы, уничтожают неугодных. И это уже не настольные игры. Последней жертвой США был иранский военный Касем Сулеймани.

Ну, а Польша послушно защищает американские национальные интересы вопреки своим, что совсем не способствует стабильности в регионе. Да и провоцировать Россию не стоит, потому что подобные действия НАТО в Польше вынуждают Москву принимать ответные меры.

Николай Астровский