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Военное обозрение

Российские «Гепарды» стали устаревшими: Вьетнам присматривается к фрегатам

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Источник изображения: VietDefense

Цель Вьетнама состоит в том, чтобы совершить в военном деле революцию, превратив войска в соответствующую запросам времени армию. Она реализуется в рамках программы «Шаг за шагом к современности», постепенно повышая качество вооружений и техники.

Субмарины не нужны

Недавно принятая Ханоем «Белая книга» по обороне сохраняет этот курс, усиливая внимание на развитии военно-морского флота.

В ближайшие 5 лет Вьетнам не сможет приобрести большее число подводных лодок, однако приоритет будет отдан надводным кораблям боевого и иного назначения

- пояснил начальник Генштаба Народной армии Фан Ван Гианг, указав, что ВМС страны сейчас оцениваются как самые современные в АСЕАН. Это положение дел необходимо сохранить.

Со слов издания VietDefense, в Южной Корее продолжается списание вымпелов: отправлены в отставку еще один корвет типа «Поханг» и два фрегата класса «Ульсан». Утверждается, что из них Ханою обещано два корабля. Вьетнамские военные занимаются глубокой модернизацией подаренных Сеулом единиц, устанавливая вместо сравнительно легкого вооружения мощные российские противокорабельные системы «Уран-Э». Так, уже переоборудованы два «Поханга», превратившиеся из фактически патрульных судов в ударные вымпела: они способны нести 8 ПКР Х-35 «Уран-Э» (или их местный аналог KCT-15).

Источник изображения: VietDefense

Корабль типа Flight III Pohang с «Ураном-Э»

Что выбрать в России

Однако военно-морская программа предусматривает не только пополнение флота за счет модернизации зарубежных кораблей, но и приобретение новых единиц. В ходе недавнего визита в Россию председателя Национального собрания страны Нгуен Тхим Ким Нганы (декабрь 2019 года) она обсуждала намерение Вьетнама закупить третью пару фрегатов «Гепард» 3.9 (каждый из них несет по 8 ПКР «Уран-Э»).

Как сообщали вчера некоторые источники, военно-морской флот может выбрать другой вариант из-за того, что конструкция «Гепарда» считается устаревшей. В связи с этим ранее ВМС присматриваются к российским фрегатам проекта 22350 и 11356Р/М

- отмечает VietDefense.

В настоящее время ударные силы вьетнамского флота представлены 6 субмаринами типа «Ханой» (местное обозначение «Варшавянок» 636.1), вооруженных «Калибрами-Э», корветами «Гепард» 3.9 (4 единицы) и «Поханг» (2 вымпела), оснащенных «Ураном-Э», одним патрульным кораблем ПС-500 с аналогичной системой и 12 «Молниями» с ПКР «Термит» (4 катера) и «Уран-Э» (8 ед.).

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Страны
Вьетнам
Польша
Россия
Продукция
Х-35
Проекты
1135 Буревестник
22350
636.3
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