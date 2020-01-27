Палестинское государство без армии и ПВО: опубликованы детали «сделки века»

В израильской прессе появились детали так называемой «сделки века». Речь идёт об американском предложении по урегулированию палестино-израильского кризиса.

Источник изображения: topwar.ru

На фото - солдаты армии Израиля

Издание «Едиот Ахронот» пишет, что предварительный период перед началом внедрения «сделки века» составит около 4-х лет. За это время представители палестинского руководства «должно дать согласие», а Израиль «сможет продолжить строительство жилья в уже имеющихся еврейских поселениях, но без начала реализации новых проектов поселений».

На основании «сделки века», до 40 процентов территории областей Иудея и Самария перейдут Израилю, 40% - Палестине. При этом нет точных данных о том, что будет с остальными территориями этих областей. Автор в израильском СМИ отмечает, что в конечном итоге «они могут перейти будущему Палестинскому государству».

После окончания переходного периода палестинские власти смогут задекларировать создание государства. При этом государство палестинцев будет лишено права на наличие собственной армии, права на контроль своего воздушного пространства - то есть с полным запретом на собственную ПВО. Пограничные пункты, на основании сделки, арабы так же не смогут контролировать. В США считают, что Палестина должна будет передать это право Израилю.

Уже в этом есть своя странность: что значит передать соседнему государству (да ещё с которым на данный момент идёт фактически многолетняя война) пограничные пункты под полный контроль?

Дополнительно в «сделке века» предписывается запрет для Палестины вступать с кем-либо в военные союзы.

Также отмечается, что между Газой и другой частью будущего Палестинского государства будет прорыт тоннель.

Ещё несколько пунктов:

Полное разоружение ХАМАС и других вооружённых группировок в Газе; демонтаж 60 форпостов, на которых сегодня проживают около 3000 поселенцев Израиля; столицей Израиля станет Иерусалим, но управление святыми местами в этом городе должно быть совместным.

Палестина в случае одобрения плана получит 50 млрд долларов прямых инвестиций.

«Едиот Ахронот» пишет, что только в случае принятия Израилем этой сделки Трамп «позволит Израилю осуществить аннексию Иорданской долины».

Напомним, что одним из главных идеологов «сделки века» является зять американского президента Джаред Кушнер.