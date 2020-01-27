В Иране назвали свои объёмы запасов обогащённого урана

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Иран обладает достаточными возможностями для обогащения урана до любого уровня. Чтобы начать работу в этом направлении, иранским специалистам будет достаточно только соответствующего распоряжения правительства.

Такое заявление сделал замруководителя Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зарен. Чиновник сказал:

Если сегодня власти Ирана примут такое решение, то Организация по атомной энергии как исполнитель сможет обогатить

уран на любой процент.

Зарен сообщил, что сейчас запасы обогащенного урана в стране составляют 1200 килограммов.

О готовности окончательно выйти из ядерной сделки Тегеран заявил 5 января после гибели в Багдаде генерала Касема Сулеймани в результате ракетного обстрела со стороны США. Но если санкции против Ирана будут сняты, а Исламская Республика получит гарантию соблюдения ее прав, то Тегеран готов вернуться к исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее американское издание National Interest утверждало, что ИРИ способна восстановить паритет в регионе, только если создаст собственное ядерное оружие.

По данным МАГАТЭ, Тегеран возобновил обогащение урана на ядерном комплексе в Фордо с ноября прошлого года.