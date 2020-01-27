Глава МИД Австрии: Россия является гарантом стабильности и безопасности Европы

Источник изображения: topwar.ru

Мнение министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о России совпадает с точкой зрения немецкого федерального президента Штайнмайера. Такое заявление глава МИД сделал в интервью газете Wiener Zeitung.

Александер Шалленберг считает, что в долгосрочной перспективе Россия является гарантом стабильности и безопасности Европы, о чем говорил и Франк-Вальтер Штайнмайер:

В долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей.

По мнению министра, раньше в странах Запада надеялись, что Российская Федерация вольется в «общество с западными ценностями», но эта надежда не оправдалась. Наша страна решила пойти по другому пути.

Он считает, что международный диалог – это гораздо лучше, чем обоюдная «игра в молчанку». И хотя в Вене всегда держат открытыми каналы для общения, это является признаком отказа от своих ценностей.

Ранее сообщалось, что новая программа австрийского правительства направлена на снижение санкционного давления на Российскую Федерацию. В ней также указано, что Вена продолжит укреплять отношения с Россией в рамках российско-австрийского общественного форума «Сочинский диалог».