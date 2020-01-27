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Военное обозрение

Mars.online: Россия «научила» сербские истребители МиГ-29 топить корабли

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Источник изображения: topwar.ru

Сербские истребители МиГ-29 смогут топить вражеские корабли благодаря внесению в их конструкцию пакета исключительно качественных обновлений. Вмешавшиеся в процесс улучшения машин русские «научили» их действовать на морских просторах. Данное мнение выражает местное издание Mars.online.

Русские инженеры оказывают помощь своим белорусским коллегам, когда дело доходит до модернизации партии из шести [сербских] истребителей МиГ-29М2

- отметил сербский новостной канал.

С его слов, конфигурация МиГ-29М2 позволяет использовать противокорабельные ракеты класса Х-31A (по классификации НАТО «Криптон»). Данные боеприпасы, будучи устойчивыми к воздействию средств РЭБ, нацеливаются с помощью радиолокационных головок с активным самонаведением.

Эта версия боевого самолета [МиГ-29М2] может нести сверхзвуковые ракеты Х-31A, которые смертельны для надводных военных кораблей

- пишет Mars.online, указывая, то жертвой данного оружия могут стать вымпела с водоизмещением в 4500 тонн – такие как фрегаты и десантные корабли.

Как указывает издание, в результате проведенной модернизации МиГ-29М2 приобретут открытую для внесения изменений архитектуру. Это позволит сербской промышленности принять участие в совершенствовании истребителей. Она в состоянии предложить такие ракеты как ВРВЗ-200 и ВРВЗ-24. Первая имеет дальность около 40 км при весе боеголовки в примерно 50 кг; дистанция действия второй намного короче, составляя 10 км, но она обладает гораздо более тяжелой БЧ в 130 кг.

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