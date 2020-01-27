В США заявляют о слабости страны в будущей войне. О чем это говорит?

Американские СМИ назвали слабое место войск США. Как считает военный эксперт Виктор Блытов, это лукавая оценка. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Америка может проиграть следующую войну в Евразии из-за устаревающего флота, утверждает обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

По его мнению, океан, который всегда был защитой США от врагов, теперь становится препятствием. Враги Америки, как отмечает Томпсон, обычно воюют недалеко от дома, в то время как Соединенные Штаты вынуждены перебрасывать свои войска и технику на большие расстояния. И единственный способ сделать это – по морю.

Как пишет Томпсон, к выполнению этой задачи готово всего 40% транспортников. Остальные же корабли настолько старые, что не всегда удается найти людей, которые умеют ими управлять.

Впрочем, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в такой оценке усомнился. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

"Сейчас планируются крупные учения США и НАТО в Европе, и стоит вопрос о массовой переброске войск в Европу в случае конфликта с Россией. Тяжелое вооружение надо перебрасывать по морю, поэтому нужен хороший транспортный флот. Но они лукавят, говоря, что его нет. У них хороший транспортный флот, а в случае начала военных действий они могут конфисковать любые гражданские суда любых стран. Видимо, нужно получить в конгрессе какие-то субсидии на строительство своих судов. Они всегда готовятся к большому конфликту с Россией, начиная с 1945-го. И нам тоже надо быть готовыми ко всему", ‒ считает Виктор Блытов.