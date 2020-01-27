Патрушеву рассказали о планах строительства новых судов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил местный Центр технологии судостроения и судоремонта, где ознакомился с возможностями и перспективами его работы для инновационного развития судостроительной отрасли России на базе современных технологий, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Деятельность центра направлена на создание условий для удовлетворения потребностей военного кораблестроения и рынка гражданской морской техники.

Особое внимание в ходе визита секретаря Совета безопасности было уделено строительному проектированию расположенного в Карелии Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого планируется создать первую в России цифровую верфь.

"Реализация проекта позволит выйти на создание от 10 судов 5 проектов, включая рыбопромысловые суда. Новые мощности судоверфи позволят строить суда в классе река-море. В частности, Николаю Патрушеву был продемонстрирован виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, строительство которого планируется начать в августе этого года", - отмечается в сообщении.