Американский адмирал восхитился успехами России в сфере обороны

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Американским союзникам в Европе следует брать пример с России в вопросе укрепления обороноспособности, заявил командующий Военно-морскими силами США на континенте адмирал Джеймс Фогго.
Как пишет Business Insider, накануне американский военачальник выступил с предупреждением о росте оснащения российской армии новейшими вооружениями, в том числе, подлодками. Вместе с тем, американский адмирал признал, что шаги Москвы на этом направлении являются правильными с точки зрения укрепления национальной безопасности.
По его словам, европейским союзникам Соединенных Штатов следует обзавестись собственными "умными" минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми РЛС, которые будут работать в связке.
Отличным примером, по мнению командующего военно-морскими силами США в Европе, является российская оборона в Черноморском регионе, включающая ЗРК С-300 и С-400.
Ранее радио Sputnik сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США контрмерами в ответ на санкции из-за С-400.