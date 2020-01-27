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РИА Новости

Американский адмирал восхитился успехами России в сфере обороны

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Американским союзникам в Европе следует брать пример с России в вопросе укрепления обороноспособности, заявил командующий Военно-морскими силами США на континенте адмирал Джеймс Фогго.

Как пишет Business Insider, накануне американский военачальник выступил с предупреждением о росте оснащения российской армии новейшими вооружениями, в том числе, подлодками. Вместе с тем, американский адмирал признал, что шаги Москвы на этом направлении являются правильными с точки зрения укрепления национальной безопасности.

"Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа / блокирования зоны (A2/AD, – ред.), и обзаводитесь подобными системами", – подчеркнул Фогго.

По его словам, европейским союзникам Соединенных Штатов следует обзавестись собственными "умными" минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми РЛС, которые будут работать в связке.

Отличным примером, по мнению командующего военно-морскими силами США в Европе, является российская оборона в Черноморском регионе, включающая ЗРК С-300 и С-400.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил США контрмерами в ответ на санкции из-за С-400.

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С-300
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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