«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

В Сирию направился самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России Ту-214Р, пишет Al-Masdar News со ссылкой на турецких наблюдателей.

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.

Ту-214Р с аналогичным номером уже был в Сирии: в феврале 2016 года он приземлился на авиабазе Хмеймим и пробыл в республике две недели. Летом того же года его снова заметили в этой стране. «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщали, что по итогам испытаний в Сирии военные признали машину полностью боеготовой.

В составе ВКС России имеются два Ту-214Р. Самолеты строились по заказу войсковой части 45807 — это обозначение штаб-квартиры ГРУ в Москве. Машина оснащена различными средствами радиотехнической разведки и, в частности, георадаром, позволяющим обнаруживать скрытые под землей или замаскированные объекты, говорится в открытых источниках.