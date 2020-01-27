Войти
Lenta.ru

«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

118
0
0
Ту-214Р
Ту-214Р.
Источник изображения: Фото: Rimma Sadykova / Creative Commons / Wikimedia

В Сирию направился самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России Ту-214Р, пишет Al-Masdar News со ссылкой на турецких наблюдателей.

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.

Ту-214Р с аналогичным номером уже был в Сирии: в феврале 2016 года он приземлился на авиабазе Хмеймим и пробыл в республике две недели. Летом того же года его снова заметили в этой стране. «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны сообщали, что по итогам испытаний в Сирии военные признали машину полностью боеготовой.

В составе ВКС России имеются два Ту-214Р. Самолеты строились по заказу войсковой части 45807 — это обозначение штаб-квартиры ГРУ в Москве. Машина оснащена различными средствами радиотехнической разведки и, в частности, георадаром, позволяющим обнаруживать скрытые под землей или замаскированные объекты, говорится в открытых источниках.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ту-214
Компании
ГРУ
Похожие новости
28.03.2017
Сложности между Россией и Израилем по сирийскому вопросу
20.04.2016
Бойцы четвертого измерения
24.02.2016
Русский разведчик видит с неба всю Сирию
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
30.10.2015
Следующей горячей точкой после Сирии может стать Кавказ - западные аналитики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов