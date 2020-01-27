Нанесён удар по району Абу-Кемаля: предполагается, что ВВС Израиля применили F-35

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Телеканал «Аль-Араб», информационный ресурс «Deir Ezzor 24», а также израильский портал Jerusalem Post сообщают о нанесении ракетного удара по району сирийского города Абу-Кемаль. В сообщениях говорится о том, что удар наносили «неопознанные средства авиации».

В материалах «Аль-Араб» сообщается, что целью ударов стал штаб «Хизбаллы», который расположен на границе с Ираком.

Из сообщения израильских ресурсов:

Удар наносился с использование трёх ракет класса «воздух-земля». В результате этой атаки были уничтожены по меньшей мере трое высокопоставленных представителей «Хизбаллы» и проиранской милиции Ирака (видимо, речь об «Аль-Хашд аш-Шааби», - прим. "Военного обозрения"). Десятки боевиков и представителей сил режима Асада бежали с занимаемых позиций.

Тем временем «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщает о том, что ударом был уничтожен склад боеприпасов, который принадлежал «Хизбалле».

При этом в сети высказываются предположения относительно того, кто и с помощью каких средств осуществил ракетный удар. В частности, предполагается, что речь идёт об очередной активности ВВС Израиля, которые могли использовать либо ударные беспилотники, либо истребители F-35. Ранее "стелс"-истребители F-35 Adir Израиль уже использовал для нанесения ударов по САР.

Израильский портал Nziv пишет, что удару подверглись объекты не только на сирийской, но и на иракской территории. В сообщении со ссылкой на источники утверждается, что ликвидирован один из лидеров «Хизбаллы» Абу Мириам аль-Лами.