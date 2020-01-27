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Военное обозрение

Адмирал ВМС США в плане обороны посоветовал брать пример с русских

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Источник изображения: topwar.ru

Американский адмирал привёл в пример Российскую Федерацию. Случай не рядовой.

Речь идёт об адмирале ВМС США Джеймсе Фогго, который высказался по поводу выстраивания эффективной системы защиты морских границ.

Для справки: Джеймс Фогго – командующий ВМС США в Европе и Африке.

По словам Фогго, которые приводит издание Business Insider, если необходимо защищать свои берега, то для этого вовсе не обязательно иметь огромные ресурсы.

Американский командующий отметил, что если ресурсы ограничены, то можно взять пример с русских.

Джеймс Фогго, обращаясь к союзникам Соединённых Штатов:

Обратите внимание на то, что делают русские. Используйте подобные вооружения: крылатые противокорабельные ракеты, береговые радары, умные морские мины.

В качестве конкретного примера американский адмирал привёл выстроенную Россией оборону Крыма, где располагаются, в частности, передовые системы ПВО, включая ЗРК С-400 «Триумф».

Эти заявления Джеймса Фогго прозвучали на фоне заявлений отдельных стран, союзников США, о нехватке ресурсов для обеспечения защиты своих границ на море.

Ранее чиновники в Пентагоне заявляли о том, что Россия выстроила обновлённые системы защиты морских границ на всех направлениях: от Чёрного моря для Арктики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
Арктика
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