Стала известна причина отмены первого в 2020 году российского пуска

Причиной отмены запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отложен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты. Об этом ТАСС сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

Один из собеседников агентства уточнил, что ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс. На устранение неисправности уйдет от одной до двух недель.

Оба источника рассказали, что специалисты выявили сбой до начала заправки ракеты компонентами топлива.

Первый в России пуск 2020 года был запланирован на 24 января, однако перед стартом его отложили. В качестве причин предварительно назывались проблемы с носителем, неполадки разгонного блока и сбой в работе наземного стартового комплекса.