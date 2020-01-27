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Известия.ru

Boeing 777X совершил первый полет

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В Эверетте (штат Вашингтон) прошли испытания нового самолета — широкофюзеляжного Boeing 777X. Тесты несколько раз откладывали из-за погодных условий. Поставщиком титана для машины стала российская корпорация. Материал использовали для штамповок композиционного крыла. Разработка проекта началась в 2017 году. Вместимость самолета — до 425 пассажиров.

В Эверетте (штат Вашингтон) прошли испытания нового самолета — широкофюзеляжного Boeing 777X. Тесты несколько раз откладывали из-за погодных условий. Поставщиком титана для машины стала российская корпорация. Материал использовали для штамповок композиционного крыла. Разработка проекта началась в 2017 году. Вместимость самолета — до 425 пассажиров.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
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