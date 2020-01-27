От реставрации к модернизации: ВСУ получают улучшенные танки Т-72

Источник изображения: https://defence-ua.com/

Т-72АМТ

В ходе войны на Донбассе подконтрольные Киеву силы потеряли внушительный арсенал бронетехники. Уменьшив, по всей видимости, острую потребность в ней, украинские военные приступают к постепенной модернизации боевых машин. Если ранее поднятая со складов советских времен техника проходила, главным образом, лишь реставрацию, то теперь она получает определенные усовершенствования.

Т-72 в новой кондиции

24 января «Киевский бронетанковый завод» отправил в распоряжение ВСУ 15 ОБТ Т-72. К марту планируется передача еще 16 усовершенствованных машин. В итоге удастся укомплектовать танковый батальон [31 единица; видимо, нового формирования]. Как утверждает Минобороны незалежной, техника обладает «улучшенными ТТХ».

С его слов, в ходе восстановления и модернизации были произведены капремонт, доработка оптики и стабилизационной системы пушки, повышены общие ходовые характеристики. Как полагает местное украинское Defence express, рассмотрев фотоматериал военного ведомства, отгруженные ВСУ танки были модернизированы по проекту «Т-72АМТ», который был представлен в 2017 году.

Данная модификация предполагает оборудование ОБТ приборами ночного видения третьего поколения, ночным прицелом 1К13, который позволяет использовать ПТУР «Комбат», силовой установкой В-84-1, комплексом динамической защиты по типу модели Т-72UA, радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 «Базальт», ведущими колесами с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80. При этом обозначенное издание отмечает, что переданные ВСУ Т-72 имеют от базовой версии АМТ ряд отличий.

Источник изображения: https://defence-ua.com/

Отгрузка Т-72 ВСУ, январь 2020 года

Тепловизор для прорывных БТР

По всей видимости, стоят вооруженные силы и на пороге модернизации парка бронетранспортеров. «Николаевский бронетанковый завод» разместил тендер, предполагающий поставку до июля 2020 года тепловизионных систем ночного управления для техники. Всего приобретается 46 ед. оборудования.

Как можно предположить, тепловизорами будут оснащены в ходе усовершенствования БТР-70 и/или БРДМ-2, так как данное предприятие профилируется на этих типах машин. Как считает Defence express, возможно, что в итоге удастся приблизить технику к уровню БТР-70ДіСв и БРДМ-2Ді/БРДМ-2ДіСв.

Выводы украинского издания, усмотревшего в восстанавливаемых машинах серьезный «апгрейд», выглядят чрезмерно оптимистичными. Однако следует признать, что указанные примеры свидетельствуют о начале постепенного перевооружения ВСУ на более свежие образцы техники.