Индийская модернизация советской 130-мм пушки М-46 в 155-мм/45 гаубицу Sharang

Как сообщили индийские СМИ, 21 января 2020 года на индийском артиллерийском полигоне Long Proof Range (LPR) при заводе по производству боеприпасов Ordnance Factory Khamaria в Хамария (Джабалпур, штат Мадхья-Прадеш) прошли успешные квалификационные испытательные стрельбы 155-мм/45 буксируемой гаубицы Sharang, представляющей собой индийский вариант модернизации старой советской 130-мм буксируемой пушки М-46. Успешные испытания открывают дорогу началу поставок модернизированных орудий индийской армии, первые 18 серийных модернизированных систем должны быть переданы армии в конце марта 2020 года.

Опытный образец 155-мм/45 буксируемой гаубицы Sharang, представляющей собой индийский вариант модернизации старой советской 130-мм буксируемой пушки М-46 (с) DRDO

Система Sharang (названа в честь лука бога Вишну) представляет собой установку 155-мм/45 (длина ствола 45 калибров) качающейся части, изготавливаемой в Индии по лицензии израильской компании Soltam Systems (ныне в составе Elbit Systems) на лафет советской 130-мм пушки М-46 вместо старой 130-мм качающейся части. Также устанавливается современная система управления огнем. Головным подрядчиком по разработке Sharang является артиллерийский завод Gun Carriage Factory (GCF) в Джабалпуре, работавший над проектом совместо с индийской оборонной научной организацией DRDO и исследовательскими учреждениями индийской армии, по выданному в октябре 2018 года министерством обороны Индии контракту. Опытный образец модернизированной системы был представлен GCF в январе 2019 года и теперь завершил испытания. Боевая масса модернизированной системы составляет 8450 кг.

Сообщается, что замена качающейся части позволяет увеличить максимальную дальность стрельбы системы с 27 до 39 км.

Производство 155-мм/45 стволов будет осуществлять артиллерийский завод Ordnance Factory Kanpur в Канпуре, сборка модернизированных систем будет вестись в качестве головного подрядчика заводом GCF в Джабалпуре, хотя из первых 30 серийно модернизированных систем это предприятие поставит только первые 18, а еще 12 будут собраны на военном автомобильном заводе Vehicle Factory Jabalpur (VFJ) в Джабалпуре (все указанные предприятия входят в состав индийского государственного оборонного объединения Ordnance Factory Board - OFB). Сообщается, что министерство обороны Индии планирует осуществить модернизацию к концу 2022 года 300 орудий М-46 по варианту Sharang.

Советская 130-мм буксируемая пушка М-46 уже около полувека является основной дальнобойной артиллерийской системой индийской армии - в 1970-е годы из СССР было поставлено Индии до 1000 таких систем, а еще 380 пушек М-46 нового производства АО "Мотовилихинские заводы" были поставлены в 1994-1996 годы по контракту 1993 года. Такая многочисленность М-46 стимулирует индийскую армию на работы по модернизации их парка.

В 2000 году был подписан контракт на сумму 48,16 млн долл с израильской компанией Soltam Systems на модернизацию 180 пушек М-46 индийской армии путем оснащения их новой качающейся частью калибра 155-мм c длиной ствола 39 и 45 калибров. В дальнейшем планировалось аналогичным образом модернизировать еще 220-250 орудий по лицензии в Индии. Испытания модернизированных Soltam орудий в Индии сопровождались многочисленными рекламациями, и фактически, видимо, по 2004 год была модернизирована только 71 система, после чего контракт был расторгнут. После этого индийская армия в течении полутора десятилетий планировала проведение модернизации М-46 силами индийской промышленности, но с применением все тех же качающихся частей на основе лицензии, полученной от Soltam Systems, но только сейчас, видимо, программы дошли до стадии серийной модернизации.

Опытный образец 155-мм/45 буксируемой гаубицы Sharang, представляющей собой индийский вариант модернизации старой советской 130-мм буксируемой пушки М-46, в походном положении (с) twitter.com/indiandefencera

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