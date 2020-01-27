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Военное обозрение

Обошлись без пехоты: Парная работа сирийских танков Т-72 попала на видео

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Источник изображения: topwar.ru

Военный конфликт, бушующий на протяжении многих лет в Сирийской арабской республике, сопровождается как громкими победами, так и порою неудачами сил, подконтрольных Дамаску. Одним из главных недостатков в ведении боя сирийскими военными называется неслаженность их действий. Однако некоторые экипажи используют оригинальные приемы.

В экспертном сообществе неоднократно указывались тактические промахи отдельных подразделений САА при ведении боя. Зачастую потери бронетехники вызваны отсутствием надлежащего охранения в лице пехоты. Танк или боевые машины других типов остаются неприкрытыми от неприятельского огня. В итоге противник, чувствуя себя в безопасности или минимально рискуя, размещается вблизи от техники и пытается «выбить» её из ПТРК или РПГ.

Возможно, что именно из-за подобного недостатка при ведении боя экипажи двух танков решили обойтись без прикрытия пехоты. Поддерживая друг друга, ОБТ Т-72Б3 и Т-72АВ ведут отстрел боевиков, засевших в населенных пунктах. Судя по выложенным кадрам, парная работа, напоминающая своеобразную «карусель», получается у них весьма эффективная: в руинах вместе с «повстанцами» оказалась достаточно обширная площадь.


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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Т-72Б
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