Yeni Şafak (Турция): глобальные оружейные компании растут

Автор не подвергает сомнению тот факт, что львиную долю доходов от военных трат по всему миру получают американские компании. После убийства Сулеймани акции крупных оружейных предприятий выросли в цене. Почему в то время как в мировой экономике ожидается стагнация, в секторе вооружений прогнозируется рост?

В нашей предыдущей статье мы коснулись утверждений, опубликованных в американских СМИ, об истинных мотивах, побудивших президента США Дональда Трампа отдать приказ об убийстве Касема Сулеймани (Qasem Souleimani), которое стало неожиданностью для всех. Хорошо известное правило одного из легендарных английских авторов детективных романов Агаты Кристи: "надо искать среди тех, кому было выгодно убийство", конечно, относится и к этому событию. Политическую выгоду от убийства Сулеймани, очевидно, извлекли Израиль, саудиты и прочие.

При этом в США политическими бенефициарами стали "неоконы" и "евангельские христиане-сионисты", желающие через хаос в регионе развязать "войну конца света". Но у убийств, которые с высокой долей вероятности могут привести к дальнейшей эскалации напряженности или началу войны в регионе, есть и экономическое измерение. Не секрет, что усиление напряженности между государствами дает сильную мотивацию для вооружения.

А когда правящие режимы, переживающие напряженность в отношениях с Ираном, прежде всего саудиты и эмиратцы, увеличивают свои расходы на оборону, от этого извлекают выгоду, конечно, глобальные оружейные компании. В 2018 году общемировые военные расходы достигли 1,8 триллиона долларов. США, потратив на военные нужды 649 миллиардов долларов, заняли первое место по этому показателю. Упомянутая цифра составляет 36% всех расходов на оборону в мире. В том же году оборонный бюджет Китая был равен 250 миллиардам долларов, а на третьем месте расположилась Саудовская Аравия (67,6 миллиарда долларов). Россия с военным бюджетом в размере 61,4 миллиарда долларов заняла шестое место в этом списке.

Размер оборонного бюджета США на 2020 год, который был утвержден Трампом, составляет 738 миллиардов долларов. Это самый большой за всю историю страны бюджет. Можно сказать, что мировая гонка вооружений достигла таких масштабов, что ничуть не уступает аналогичному соперничеству времен холодной войны.

Вне всякого сомнения, львиную долю доходов от военных трат по всему миру получают американские компании. Вокруг этих компаний сложилась мощная лоббистская сеть, известная как "американский военно-промышленный комплекс". В эту сеть входят политики, бывшие военные, средства массовой информации, аналитические центры, работающие в сфере обороны, ученые. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы (Barack Obama) Бен Роудс (Ben Rhodes) называет эту сеть "The Blob" по аналогии с одноименным фантастическим фильмом. Согласно фильму, "Blob" - это существо, которое упало на землю из космоса и росло, поглощая все на своем пути.

Для "роста" этому "монстру" нужна напряженность, конфликты, войны. По словам Роудса, "The Blob" представляет политическую элиту, которая управляет американской внешней политикой. Этот класс состоит из либеральных интернационалистов, неоконсерваторов (неоконов) и реалистов.

В статье, опубликованной в американских СМИ после убийства Сулеймани, отмечалось, что напряженность на Ближнем Востоке создала большие возможности для компаний, производящих оружие. Отмечалось, что эта ситуация существенно истощит запасы крупных оружейных компаний, в первую очередь "Northrop Grumman" и "Lockheed Martin". В статье подчеркивалось, что запросы на продукцию этих компаний не ограничатся текущим годом и для стран отстаивать сокращение расходов на оборону будет политически невозможно. Некоторые оценочные учреждения предвидели рост оборонного сектора. В то время как в мировой экономике ожидается стагнация, в секторе вооружений в 2020 году прогнозируется рост 7%, в 2021 году - 6%.

Следует отметить, что после убийства Сулеймани акции компаний "Northrop Grumman" и "Lockheed Martin" выросли в цене. Исходя из этой динамики фондового рынка, сенаторы-демократы Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Крис Ван Холлен (Chris Van Hollen) задаются вопросом: кого Трамп заранее проинформировал об убийстве Сулеймани? Уоррен и Холлен направили письмо главе Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джею Клейтону (Jay Kleyton) и главе Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Хиту Тарберту (Heath Tarbert) с требованием провести расследование в отношении лиц, гостивших в резиденции Трампа Мар-о-Лаго.

Эти ползучие сомнения показывают, что убийство Сулеймани еще долго будет обсуждаться.

Абдулла Мурадоглу (Abdullah Muradoğlu)