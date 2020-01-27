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Военное обозрение

«Всё для маневренности»: Американские ученые дали дрону перья

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Источник изображения: topwar.ru

Пока что у американских самолетов отсутствуют перья, однако в скором будущем они могут ими обзавестись. Так считает команда ученых из Соединенных Штатов, занятая совершенствованием беспилотников.

Исследователи из Стэнфордского университета создали БПЛА, который летает на крыльях, сделанных из голубиных перьев. Их целью, в конечном счете, является создание новой научной отрасли, занимающейся адаптацией биологического материала к нуждам самолетостроения.

В ходе работы были сделаны и побочные открытия. Так, оказывается, что натуральные птичьи перья способны произвольно соединяться и разъединяться, образуя гладкую поверхность, которая необходима для прямого подъема в процессе полета.

Проект реализуется при финансовой поддержке Управления научных исследований ВВС США

Военные уже давно выразили заинтересованность в адаптации птиц к бою

- пишет в этой связи издание Defense News.

Как отмечается, крючки на перьях, напоминающие липучки, позволяют крыльям принимать форму, адекватную для выбранного направления движения. Это приводит к высокой маневренности полета.

Прикрепление перьев к остову крыльев дрона позволило исследователям изучить их аэродинамику. Когда они оставались в полете несвязанными, то не могли обеспечить подъем или устойчивость движения. Напротив, при сцепке перьев образовывалось функционально цельное крыло из множества разрозненных частей.

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США
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БПЛА
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