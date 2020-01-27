Ничего страшного: Минобороны ответило на перехват генерала в Сирии

Минобороны отреагировало на «перехват» США российской колонны в Сирии

Минобороны РФ заявило, что военные России и США эффективно взаимодействуют в Сирии при решении каких-либо инцидентов. Так военные ответили на слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о "перехвате" российского генерала, который направлялся в Манбидж более года назад, когда там была напряженная обстановка.

Российские военные считают инцидент с "перехватом" американскими коллегами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж примером эффективного взаимодействия стран. Об этом рассказали в Минобороны, подчеркнув, что в настоящее время между российскими и американскими военными сложились нормальные профессиональные отношения.

"Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне - где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга", - обратили внимание в российском ведомстве.

В качестве примера военные привели инцидент, который произошел больше года назад, когда Манбидж находился под тройным контролем. Вблизи него были военные коалиции во главе с США, курдские отряды, а также сирийские правительственные войска.

«В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, - наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», - так в Минобороны ответили на недавнее заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Однако российские военные также выразили мнение, что нагнетание обстановки вокруг этой рабочей ситуации только «мешает военным делать свою работу», а также «не способствует стабилизации».

Ранее Джеймс Джеффри рассказал, как 14 месяцев назад военнослужащие США «перехватили» российского генерала вблизи Манбиджа. «Началось это примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне выдвинулись в юго-восточные части этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж», - рассказал он, не уточняя деталей инцидент. Джеффри лишь добавил, что ситуация разрешилась во время взаимодействия по военным каналам.

По словам американского представителя, такие случаи происходили неоднократно, так как они неизбежны. Но он считает, что в этом нет «ничего серьезного, ничего особенно угрожающего».

Спецпредставитель Госдепа вспомнил об этом случае, когда говорил о том, что между Россией и США есть договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций во время работы в Сирии, но могут возникать различные нестыковки. Он отметил, что прежде всего соглашения действуют в воздушном пространстве. «Их авиация не летала над северо-восточными районами Сирии, мы не летали над остальной частью страны», - рассказал он.

Дипломат обратил внимание, что обе стороны понимают, насколько важно избегать конфликтов.

В Сирии находятся как российские, так и американские военные. Москва уже в течение нескольких лет проводит там операции против боевиков «Исламского государства» (террористической организации, которая запрещена в РФ). США в Арабской республике проводят свои операции, действуя во главе международной коалиции. При этом оба государства наносили авиаудары и проводили наземные операции. Для того, чтобы предотвратить какие-либо инциденты, стороны заключили соглашения.

В настоящее время ситуация в Сирии постепенно стабилизируется. На первом плане теперь стоят задачи по политическому урегулированию, восстановлению страны, а также возвращению беженцев. Так, за последние сутки, как передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный бюллетень российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, в Сирию вернулись более 800 человек.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 874 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска - 132 человека (женщин - 40, детей - 67), из Иордании - 742 человека (женщин - 223, детей - 378)", - говорится в документе.

Вместе с тем агентство отмечает, что за последние сутки сотрудники инженерных подразделений ВС Сирии разминировали территории и объекты Дамаска и Земрина (провинция Дераа), уничтожив 27 взрывоопасных предмета на площади 1,8 гектара.

Ангелина Мильченко