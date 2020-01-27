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Военное обозрение

В США проведены учения с использованием вертолётов Ми-24: лётчик рассказал о причинах

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что ВВС США провели тренировку с использованием вертолётов Ми-24. По последним сведениям, эти винтокрылые машины ВВС США применили в районе расположения авиабазы Дэвис-Монтан неподалёку от города Тусон (штат Аризона).

Ударные вертолёты Ми-24 были задействованы в ходе учений 55-й спасательной эскадрильи ВВС США. Информацию подтверждает для СМИ представитель упомянутой авиабазы США капитан Курт Уоллин.

По словам капитана Уоллина, эти тренировки позволяют лучше оценить возможности собственных, американских, вертолётов, включая модернизированные версии UH-60 Black Hawk. Речь о версии HH-60G Pave Hawk.

Американский офицер:

Тренировки с использованием ударных Ми-24 – серьёзный шаг вперёд, который позволяет сделать выводы по поводу возможностей наших вертолётов, актуальности нашей тактики, применяемых процедур и вооружений.

Отмечается, что вертолёты HH-60G Pave Hawk фактически выступали против Ми-24 в районе Дэвис-Монтан. И это далеко не первые тренировки в США с использованием авиации российского (советского) производства, включая те же Ми-24.

В американских СМИ отмечено, что вертолёты Ми-24 находятся на вооружении нескольких стран, которые «являются потенциальными противниками Соединённых Штатов».

Лётчик 55-й эскадрильи ВВС США Стивен Адамс ответил на вопрос о причинах того, для чего понадобилось использовать Ми-24 в ходе учений:

Мы должны понимать, как нам действовать против той или иной угрозы в воздухе. Именно поэтому такие учения очень важны для нас. Мы проводим обучение, оцениваем свои возможности, оцениваем силы.

По некоторым данным, вертолёты Ми-24, которые использовались в ходе учений, - те винтокрылые машины, которые ранее выставлялись в музее авиации холодной войны в США. Несколько лет назад они были куплены частными американскими компаниями в Болгарии. Вскоре ими заинтересовались американские военные в качестве имитации воздушных угроз.

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Euro Hawk
SH-60
UH-60
Ми-24
Проекты
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