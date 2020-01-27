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Возможности украинского Т-64 показали на видео

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Возможности украинского танка Т-64 образца 2017 года показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube выложен каналом Defense Express.

На видео можно заметить испытания боевой машины в разных погодных условиях и на различных типах местности, а также стрельбу из пушки.

В подписи к ролику сообщается, что к настоящему времени Минобороны Украины получило более 150 танков Т-64 образца 2017 года, подготовленных в Харькове и Львове.

В феврале 2019 года российский военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
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