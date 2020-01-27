Новый американский транспортный самолет вертикального взлета превзошел своих предшественников

Конвертоплан CMV-22B сможет перевозить компоненты двигателей для F-35

Транспортный конвертоплан CMV-22B Osprey, разрабатываемый по заказу Военно-морских сил Соединенных штатов, совершил свой первый полет. В перспективе он должен заменить устаревшие палубные тактические транспортные самолёты средней дальности C-2A Greyhound, использующиеся для перевозки военнослужащих, почты, предметов снабжения и высокоприоритетных грузов с береговых баз на авианосцы в море, а также для перемещения грузов на экспедиционные базы.

«Обладая способностью преодолевать до 1150 морских миль (2130 км), что примерно на 290 морских миль больше, чем у MV-22B Osprey, CMV-22B Osprey станет спасательным кругом для наших военнослужащих в море», - заявила вице-президент программ Boeing Tiltrotor и директор программы Bell Boeing V-22 Кристин Хьюстон. Качество и безопасность, заложенные в этом проекте произведут революцию по выполнению ВМС США важнейших задач по доставке грузов на борт. CMV-22B является последним и самым современным вариантом воздушных машин этого типа. Корпус морской пехоты США использует MV-22, а ВВС США - CV-22. По сравнению с MV-22, CMV-22B имеет расширенный топливный бак, благодаря которому увеличивается дальность полета. Он обладает улучшенной функцией сброса топлива, радиосвязью нового поколения, современной системой оповещения пассажиров и новейшим типом освещения. Предусматривается также использование CMV-22B для транспортировки двигателя Pratt & Whitney F135 на авианосцы и десантные корабли-амфибии. Lockheed Martin F-35 Lightning II работает на F135, и в случае необходимости замена силовой установки истребителя-невидимки в море будет осуществлена благодаря новому конвертоплану.

В начале этого года первый CMV-22B прибудет в авиационную испытательно-оценочную эскадрилью HX-21 Naval Test Wing Atlantic (NTWL) на военно-морской авиабазе Патуксент-Ривер в Мэриленде для проведения опытно-конструкторских испытаний.

По сообщениям руководства Военно-морских сил США, планируется приобрести 39 экземпляров CMV-22B. Ожидаетcя, что он достигнет начальных эксплуатационных возможностей в 2021 году, а полной эксплуатационной готовности в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Военно-морские силы и Корпус морской пехоты подписали соглашение о совместном предприятии на сумму 4,2 млрд долларов на разработку и поставку конвертопланов. По условиям контракта боевые машины будут получены к 2024 году.

Лина Маякова