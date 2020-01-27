В России протестируют парашют для выживания в воде

В России приступили к комплексным испытаниям элементов парашюта, которые помогут военнослужащим быстро избавиться от купола в воде.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор НИИ парашютостроения Андрей Рожков. Речь идет о быстроразмыкаемых карабинах. Благодаря этому удастся избежать гибели военных, попавших в воду. Такое ЧП произошло в прошлом году на полигоне Старый Крым, когда двое десантников не смогли освободиться от парашюта и утонули.

Гендиректор добавил, что конструкторы представили несколько вариантов карабинов. В настоящее время все они проходят испытания. Их тестируют при температуре от минут 50 до плюс 50, при 100-процентной влажности, попадании в грязь и песок. Кроме того, моделируют и экстремальные ситуации.

Как отметил Андрей Рожков, сама конструкция карабинов разрабатывается как с учетом современных требований, так и перспективных, имея в виду увеличенную массу с полезной нагрузкой.

Светлана Цыганкова