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Военно-промышленный курьер

В Болгарии «нашли» российских шпионов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Решение болгарских властей о высылке двух российских дипломатов является откровенно недружественным и провокационным шагом.

Такую оценку данному событию дали в Министерстве иностранных дел России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные действия. Как отметили в Департаменте информации и печати МИДа, при этом со стороны Болгарии «никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было».

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее прокуратура Болгарии заявила, что в отношении двух дипломатов России, которые подозреваются в шпионаже проведены разбирательства. После чего глава российского дипломатического представительства был приглашен в болгарский МИД. Послу были вручены ноты об объявлении персонами нон грата одного дипломата посольства и одного сотрудника российского торгового представительства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
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