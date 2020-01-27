«Новый старый» вертолёт спецназа

Вертолёт для спецназа Ми-8АМТШ-ВН получит усиленное вооружение. Вчера, 24 января, газета «Известия» сообщила о том, что холдинг «Вертолёты России» разработал новый вариант боевой машины под неофициальным названием Ми-8АМТШ-ВН2.

Контракт на новые вертолёты был подписан в прошлом году. Минобороны РФ заказало 10 таких машин, которые поступят на вооружение армейских спецподразделений. По словам руководителя холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, «новинка станет переходным звеном между Ми-8 и новой боевой машиной десанта (БМД) для аэромобильных подразделений ВДВ».

Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН Источник изображения: iz.ru

Вертолёт оснащён новым пилотажно-навигационным оборудованием, двумя курсовыми пулемётами калибра 12,7 мм; кабина экипажа защищена броней из титанового сплава. Улучшения коснулись средств поражения, а также систем обнаружения и распознавания цели.

Экипаж вертолёта Ми-8 состоит из трёх человек. Максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полёта — до 800 км, практический потолок — 6000 м. Вертолёт может брать на борт до 32 десантников или 12 раненых на носилках либо до 4 т груза на внешней подвеске или в кабине. Разработано более 130 модификаций Ми-8, включая значительно модернизированные варианты: Ми-8МТ, Ми-17 и Ми-171.