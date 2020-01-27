Ломовой жеребец американских морпехов

Видео: тренировки экипажей тяжёлых вертолётов CH-53E Super Stallion

Американский тяжёлый транспортный вертолёт CH-53E «Супер Стеллион» многие годы держит второе место в мире по грузоподъёмности, уступая только российскому Ми-26. В составе Корпуса морской пехоты числится порядка 150 таких машин, которые выступают мастерами на все руки. В данном случае в кадр попали тренировки экипажей эскадрильи HMH-461 в условиях холодной погоды и высокогорья, а также учебные стрельбы — в экипаже CH-53E из пяти человек в полёте трое выполняют функции бортстрелков.