Американскому спутнику грозит взрыв из-за необъяснимой аномалии

Источник изображения: Корпорация Boeing

Телекоммуникационный спутник Spaceway-1, принадлежащий США, может взорваться из-за необъяснимой аномалии. Она способна вызвать существенное и необратимое повреждение тепловых батарей аппарата. Такую информацию опубликовало издание SpaceNews.

В требованиях регуляторов из Соединенных Штатов говорится, что перед выходом из эксплуатации космический спутник должен выработать все свое топливо, которое есть на борту для маневрирование в космическом пространстве. В данном случае это нужно сделать до конца февраля, хотя в компании DirecTV, которая является оператором Spaceway-1, утверждают, что спутнику могло бы хватить топлива до 2025 года.

Обычно на вывод спутника из эксплуатации требуется 2-3 месяца, но тут придется поторопиться. Нужно закончить все процедуры до конца февраля, когда спутник окажется в тени Земли. Для этого применят аккумуляторные батареи, хоть это и несет потенциальную опасность.

Чтобы уменьшить загрязнение орбиты осколками спутника, которые образуются после взрыва, компания-оператор при помощи маневров "приподняла" траекторию на 300 километров.

Спутник Spaceway-1, изготовленный компанией Boeing, вывела на орбиту в 2005 году украинская ракета «Зенит-3SL». Предполагалось, что спутник прослужит 12 лет, то есть до 2017 года.

Эксперты отмечают, что аномалия может быть связана с повысившимся коэффициентом поглощения солнечными батареями аппарата излучения от Солнца.