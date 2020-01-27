Войти
Военное обозрение

В Индии разрабатываются противоминные устройства для танков Т-72 и Т-90

105
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Для индийских вооруженных сил будет разработан локальный минный цеп. Им планируют оснастить основные боевые танки Т-72 и Т-90 Bhishma.

Об этом сообщило Государственное бюро информации для печати (PIB).

Опытно-конструкторские испытания траловых агрегатов, разработанных индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), были одобрены Советом по оборонным закупкам. Как утверждает PIB, это обеспечит вооруженные силы Индии собственными средствами разминирования.

Пока еще не обнародованы ни технические характеристики новой противоминной системы, которую установят на танки, ни сроки ее создания. Но опытные образцы уже были продемонстрированы в ходе выставки DefExpo India 2018. Устройства были установлены на несколько танков, в том числе и на отечественный Arjun MK.II.

Используемое сегодня на индийских танках противоминное приспособление «Хобартовские забавы» давно морально устарело.

Впервые его применили во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Танки, оборудованные новыми противоминными устройствами, сыграли тогда большую роль в преодолении немецкой обороны. Их назвали в честь британского генерал-майора Перси Хобарта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Индия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
DRDO
Похожие новости
26.03.2019
Возвращение к лихим 90-м
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
16.04.2010
«Арджун» будет стрелять израильскими противотанковыми ракетами
07.04.2010
Дуэль в пустыне Тар с неочевидным результатом
03.04.2008
Броня заговорит по-французски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов