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Военное обозрение

Хуситы показали кадры военных побед над саудовскими войсками по итогам 2019 года

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появился ролик, который был подготовлен информационным управлением бригад «Ансар Аллах» в Йемене. Речь идёт о хуситах, которые решили собрать воедино все свои успехи в ходе боевых операций против войск Саудовской Аравии и саудовской коалиции в прошлом году. В итоге вышел своеобразный документальный фильм, в котором собраны все увенчавшиеся для хуситов успехом атаки на саудовские войск и их союзников как в Йемене, так и на территории самой Саудовской Аравии.

В 15-минутном ролике представлены атаки с использованием различных видов вооружений. Чаще всего атаки совершали небольшие группы, осуществляя обстрел военной техники саудовской армии и национальной гвардии из противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов, ПЗРК, миномётов и других средств огневого поражения.

Наибольшим успехом образца прошлого года для хуситов стал разгром саудовской колонны, когда десятки бронемашин были сожжены, а сотни единиц стрелкового оружия превратились в военные трофеи.

Источник изображения: topwar.ru

Хуситам с их ограниченными силами удавалось пересекать саудовскую государственную границу и осуществлять атаки военных патрулей. Зачастую саудовские военнослужащие, многие из которых проходили стажировку в США, попросту бросали вверенную им военную технику, включая танки "Абрамс".

Трофеями хуситов в 2019 году стали более 30 внедорожников, несколько беспилотных летательных аппаратов, включая и разведывательные БПЛА американского производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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