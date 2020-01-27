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Известия.ru

Иран сообщил об отправке в тюрьму сбившего украинский Boeing

Разделы: Авиация
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Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Rouzbeh Fouladi

Человек, чьи действия привели к крушению лайнера «Международных украинских авиалиний» (МАУ) в Тегеране, находится в тюрьме. Об этом в субботу, 25 января, заявил глава министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Сначала Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции объяснили, что система ПВО страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. 14 января стало известно об аресте нескольких человек по данному делу.

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Страны
Иран
Украина
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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