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Российская газета

США впервые провели учения с вертолетами Ми-24

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Источник изображения: rg.ru

Пара советских ударных вертолетов Ми-24 впервые приняла участие в тренировке ВВС США. Машины задействовали в учениях американских вертолетчиков на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне.

Ми-24 выступили в роли оппонентов многоцелевым вертолетам HH-60G Pave Hawk.

- Это первый раз, когда мы проводим тренировки экипажей HH-60G вне их "родной" авиабазы Неллис. И впервые Pave Hawk встретился с вертолетом, стоящим на вооружении потенциальных противников США. Это позволяет нам увидеть, как другие летательные аппараты противостоят нашей тактике, - рассказал The Aviationist командир 55-й вертолетной эскадрильи капитан Курт Уоллин.

Пара Ми-24 была куплена США у Болгарии и принадлежит частной компании из Алабамы, предоставляющей редкую авиатехнику для шоу, выставок и тренировок ВВС США.

В НАТО вертолет получил имя Hind (лань), а его боевое крещение пришлось на войну в Афганистане. Тамошние боевики очень не любили Ми-24 из-за его мощного вооружения и крепкого бронированного корпуса. За те же качества российские летчики прозвали машину "летающей БМП".


Антон Валагин

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Страны
Афганистан
Болгария
Россия
США
Продукция
Euro Hawk
SH-60
Ми-24
Проекты
NATO
Военные учения
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