Теперь и у США есть свои космические силы

Президент США Дональд Трамп презентовал в своем Twitter логотип Космических сил страны, которые были созданы в прошлом году.

«После консультации с нашими великими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, шестого отделения нашей великолепной армии!», - написал американский президент.

По границам логотипа круглой формы расположены надписи «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил». Внутри круга изображена планета Земля, перед которой находится белая фигура в виде наконечника стрелы.

Как уже сообщало EADaily, еще летом прошлого года командование Космическими силами официально было включено в состав ВС США. В своей речи Трамп тогда подчеркнул, что противники США с помощью новых технологий угрожают американским спутникам, поэтому появилась необходимость создать Космические силы.