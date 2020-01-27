Индия усовершенствует советские пушки

Индия не спешит прощаться со старыми советскими пушками М-46. Вчера, 24 января, портал janes.com сообщил о том, что компания Ordnance Factory Board приступила к серийной модернизации этих орудий.

Новая версия пушки получила название Sharang. Ключевым изменением станет калибр — вместо базового 130-мм ствола обновлённые орудия получат ствол калибра 155 мм. Кроме того, индийские М-46 получат новый дульный тормоз, казённик и противооткатный механизм. Эти изменения позволят увеличить дальность огня с 27 до 36 км. Более того, на финальных испытаниях модернизированная гаубица смогла поразить цели на дальности 39 км.

Пушка Sharang на испытаниях Источник изображения: indiatoday.in

Согласно контракту, подписанному ещё в 2018 году, модернизацию пройдут 300 орудий, поставки Sharang должны завершиться до конца 2022 года. Стоимость работ по смене калибра и увеличению дальности огня составит около $50 млн. В дальнейшем Минобороны Индии намерено привести всю свою артиллерию к единому калибру (155 мм), что, по предварительным оценкам, обойдётся в $6 млрд.

M-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 50-х годов. Была создана конструкторским бюро завода №172 в 1946–1950 годах и предназначалась для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов. Несмотря на моральное устаревание, сегодня орудия M-46 остаются на вооружении десятков армий по всему миру.