Войти
WarSpot

Индия усовершенствует советские пушки

111
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Индия не спешит прощаться со старыми советскими пушками М-46. Вчера, 24 января, портал janes.com сообщил о том, что компания Ordnance Factory Board приступила к серийной модернизации этих орудий.

Новая версия пушки получила название Sharang. Ключевым изменением станет калибр — вместо базового 130-мм ствола обновлённые орудия получат ствол калибра 155 мм. Кроме того, индийские М-46 получат новый дульный тормоз, казённик и противооткатный механизм. Эти изменения позволят увеличить дальность огня с 27 до 36 км. Более того, на финальных испытаниях модернизированная гаубица смогла поразить цели на дальности 39 км.

Пушка Sharang на испытаниях

Источник изображения: indiatoday.in

Согласно контракту, подписанному ещё в 2018 году, модернизацию пройдут 300 орудий, поставки Sharang должны завершиться до конца 2022 года. Стоимость работ по смене калибра и увеличению дальности огня составит около $50 млн. В дальнейшем Минобороны Индии намерено привести всю свою артиллерию к единому калибру (155 мм), что, по предварительным оценкам, обойдётся в $6 млрд.

M-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 50-х годов. Была создана конструкторским бюро завода №172 в 1946–1950 годах и предназначалась для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов. Несмотря на моральное устаревание, сегодня орудия M-46 остаются на вооружении десятков армий по всему миру.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
M-46
Похожие новости
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
26.03.2018
Индия модернизирует советскую 130-мм пушку М-46
22.11.2013
Афганистан в очередной раз представил правительству Индии перечень необходимой военной техники
23.09.2013
Афганистан обратился к Индии с просьбой оказать помощь в ремонте и поставке вооружений советского производства
25.08.2009
СВ Индии испытывают затруднения с реализацией программы модернизации 155-мм гаубиц FH-77B
16.07.2007
СВ Индии возобновили тендер по модернизации парка артиллерийских систем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.01 01:39
  • 2
Вооружение на Т-15 "Армата" и Б-11 "Курганец-25" успело устареть с 2015 года
  • 27.01 01:04
  • 1
На Кубани спецназ снял видео в эпицентре боя за побережья
  • 27.01 01:00
  • 30
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 26.01 23:25
  • 6
Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"
  • 26.01 22:52
  • 1
СМИ узнали о плане Boeing провести первый полет на лайнере 777X
  • 26.01 22:47
  • 100
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 26.01 22:01
  • 1
Уникальную "машину ядерного апокалипсиса" восстановили на Дону
  • 26.01 21:41
  • 7
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 26.01 21:30
  • 11
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 26.01 21:23
  • 12
Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении
  • 26.01 20:25
  • 34
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 26.01 20:20
  • 1
Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России
  • 26.01 20:11
  • 11
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»
  • 26.01 19:58
  • 22
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.01 18:56
  • 4
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов