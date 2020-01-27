Патрушев посетил Центр технологии судостроения и судоремонта в Санкт-Петербурге

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинспектировал проектирование Онежского судостроительно-судоремонтного завода в рамках посещения петербургского Центра технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), сообщили в пресс-службе Совбеза.

"Патрушев ознакомился с возможностями и перспективами развития Центра, текущей его деятельностью по созданию условий для инновационного развития судостроительной отрасли России, удовлетворения потребностей военного кораблестроения и рынка гражданской морской техники в современных технологиях и оборудовании", - говорится в сообщении.

"Особое внимание уделено строительному проектированию Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого планируется создать первую в России цифровую верфь", - сообщает ведомство.

Отмечается, что мощности новой верфи позволят создавать от 10 судов пяти проектов, включая рыбопромысловые суда и корабли класса "река-море".

Патрушеву был продемонстрирован виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, строительство которого планируется начать в августе этого года, сообщает пресс-служба.