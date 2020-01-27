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Сателлит США взорвется

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Источник изображения: Изображение: Boeing

Американский телекоммуникационный сателлит Spaceway-1 может взорваться из-за «значительного и необратимого теплового повреждения» аккумуляторных батарей, вызванного необъяснимой аномалией, пишет SpaceNews.

Согласно требованиям американских регуляторов, выводимый из эксплуатации спутник должен израсходовать все топливо. В случае Spaceway-1 это нужно успеть сделать до конца февраля, когда космический аппарат окажется в тени Земли, что потребует использование потенциально опасных аккумуляторных батарей. Издание отмечает, что обычно для подобных процедур необходимо два-три месяца.

SpaceNews пишет, что оператор спутника, компания DirecTV, провела маневры по поднятию траектории Spaceway-1 на 300 километров, что позволит снизить загрязнение окрестностей геостационарной орбиты осколками от ожидающегося взрыва.

Spaceway-1 построен компанией Boeing. Космический аппарат запущен с плавучего космодрома Sea Launch украинской ракетой «Зенит-3SL» в апреле 2005 года. Расчетный срок службы сателлита оценивался в 12 лет. В DirecTV уверяли, что запасов топлива на спутнике, находящемся в резерве, хватило бы до 2025 года.

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