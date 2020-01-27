Китайский эксперт: По темпам развития гиперзвукового проекта Китай обгоняет Россию и США

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В китайских СМИ вышел материал, который посвящён развитию проекта по созданию гиперзвукового оружия в КНР. В материале приводится оценка, которую озвучивает военный эксперт Лэй Цзе. Он отмечает, что, имея относительно малые технологические возможности в области авиационного и ракетного двигателестроения, Китай добился больших успехов в развитии «гиперзвуковой» программы.

Из заявления эксперта из КНР:

У Китая худшие технологические резервы из тройки стран-лидеров в военной отрасли (США, Россия, КНР). Но Китай при этом демонстрирует самое быстрое развитие в плане создания гиперзвукового оружия, обгоняя по темпам Россию и США. Если Москва начала работу ещё во времена СССР, и сегодняшние российские инженеры основывают свою деятельность при создании гиперзвуковых ракетных разработок на советском заделе, то Пекин действует в этом направлении лишь с 2014 года.

Лэй Цзе приводит в пример китайский гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF (ранее WU-14).

При этом заявление Лэй Цзе о том, что Китай работает по гиперзвуковым технологиям с 2014 года, вызывают недоумение. Ведь в январе 2014 года тот самый WU-14 уже совершил свой первый полёт. По крайней мере, об этом сообщали китайские СМИ. Гиперзвуковой беспилотник, способный доставлять ядерные боеголовки, по сообщениям китайских источников, способен развивать скорость до 10 М, но вот развивал ли он именно такую скорость по ходу многочисленных (не менее семи) испытаний, не сообщается.

Лэй Цзе утверждает, что Китай при создании гиперзвукового оружия использует исключительно собственные наработки, включая труды китайского теоретика межконтинентальных полётов 1940-х годов профессора Цянь Сюэсэня.