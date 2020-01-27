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Военное обозрение

Миллиарды экономии: Индия переводит транспортники Ан-32 на новое топливо

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Источник изображения: https://thedefensepost.com/

ВВС Индии в целях экономии намерены сократить расходы на горючее примерно на $4 млрд к 2024 году. После успешной посадки транспортного самолета, заправленного биотопливом, военная авиация будет постепенно переходить на использование нового ресурса и на других воздушных судах.

Двухмоторный Ан-32, летевший на 10% смеси биотоплива, успешно приземлился в городе Лех. Данный населенный пункт, расположенный на высоте 3524 метров над уровнем моря, является стратегически важным аэродромом, находящимся всего в 250 км от границы с Китаем.

В прошлом году Ан-32 был официально сертифицирован для полетов на смешанном авиационном топливе, содержащем до 10% биологических компонентов природного происхождения. Прежде чем приземлиться в Гималаях, ВВС страны в течение последних двух лет провели ряд испытаний «зеленого» горючего.

Биотопливо, используемое в реактивном двигателе, было впервые произведено финансируемой государством лабораторией CSIR-IIP в Дехрадуне в 2013 году. Именно здесь предполагается организация производства этого горючего из древесных масел (TBOs).

В качестве шага к снижению закупок импортного горючего […] индийские ВВС начнут использовать биотопливо для полетов своих транспортных самолетов

- заявил командующий ВВС.

Подсчитано, что военно-воздушные силы страны используют около одного миллиарда литров топлива для снабжения своего флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
Ан-32
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