«Три мушкетера»: Китай раскрыл тактику атакующей «боевой коробки»

J-20, J-16 и J-10C в одной формации Источник изображения: https://www.defenseworld.net/

В Китае был проведен тренировочный бой с участием новейших боевых самолетов ВВС страны J-20 и его более ранних «соратников». Отдельные его кадры были опубликованы китайскими СМИ.

Мушкетеры китайского неба

Самые передовые реактивные истребители-невидимки Китая J-20 проводят тренировки в рамках сценария реального боя вместе с мощными самолетами J-16 и проворными машинами J-10C

- указывает Global Times со ссылкой на ВВС НОАК.

Техника различных типов работала совместно, каждой модели отводилась своя роль. Как отмечается, данная тактика позволяет организовать эффективную оборону воздушного пространства страны. В учениях были задействованы J-20, J-16 и J-10C, которых уже окрестили «тремя мушкетерами неба».

Если J-20 позиционируется как полностью отечественная разработка, то следует учесть, что J-16 был создан на базе российского истребителя Су-30МКК. J-10 преподносится как китайский ответ советским (МиГ-29 и Су-27) и американским (F-15, F-16) машинам.

Источник изображения: https://www.defenseworld.net/

J-20

По лекалам F-35

Как видно из видео, «боевая коробка» состоит из двух J-20, двух J-16 и одного J-10C. Как пояснил военный эксперт Фу Цяньшао, новейший «стелс» J-20 является более продвинутым, так как использует передовые технологии, включая более совершенную авионику и РЛС с АФАР. С его слов, J-16, наименее скрытный из трех типов, может в ходе атаки открыто использовать радар для обнаружения целей и привлечения внимания противника.

В это время «невидимые» J-20 в состоянии прятаться поблизости и наносить внезапные ракетные удары после того, как вражеские цели раскроют своё местоположение, попытавшись уничтожить J-16. Истребитель J-10C, оснащенный двигателем с управляемым вектором тяги, должен взять на себя ближний бой благодаря свойственной ему «суперманевренности».

В другом тактическом сценарии перед J-20, использующим свою скрытность, ставится задача уничтожения «стратегических узлов вражеской обороны», в частности, самолетов раннего предупреждения [ДРЛО] и воздушных топливозаправщиков. Затем «под завязку» вооруженный J-16 наносит удар по наземным силам противника, включая мобильные РЛС. В это время J-10C обеспечивает воздушное господство.

Следует отметить, что в целом в описанных тактиках боя явно прослеживается американский опыт. «Стелсам» F-35 ВВС США также отводится роль «закулисного» игрока, в то время как F-16 или F-18 должны провоцировать «подсвет» цели, раскрывающейся при их обнаружении. При отработке сценария разрушения инфраструктуры перед истребителями F-35 ставится задача нанесения молниеносного удара по центрам ПВО противника. После этого загруженные ракетами более ранние машины завоевывают воздушное превосходство и завершают разгром неприятеля.