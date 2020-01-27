«С-400 ведут к гонке вооружений»: Пакистан выступил против российских ЗРС в регионе

Источник изображения: topwar.ru

Пакистанские власти выступили с заявлением, в котором была выражена озабоченность в связи с распространением зенитно-ракетных систем российского производства. По мнению Исламабада, их размещение в раздираемом территориальными спорами регионе способно привести к росту военной эскалации.

Мы считаем, что такие дестабилизирующие системы могут подорвать систему противовесов и порядок в Южной Азии и привести к ненужной гонке вооружений

- отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В соответствии с соглашением между Москвой и Нью-Дели от 2018 года общей стоимостью свыше 5 млрд долл., Россия обязалась передать пять систем С-400 к 2025 году. Как утверждает индийская пресса, размещение нового зенитного-ракетного оружия начнется в 2020 году.

Исламабад сделал указанное заявление на фоне испытаний баллистических ракет. Пакистан в четверг произвел успешный запуск БР «Газнави» типа «земля-земля». Несколькими днями ранее Индия протестировала ракету средней дальности К-4, которая в состоянии нести ядерную боеголовку.

В последние годы Исламабад сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, которые, по мнению индийских экспертов, способны усилить военно-техническое отставание от своего потенциального противника. Возможно, что, не имея средств на приобретение С-400, пакистанские власти решили отреагировать на появление по соседству российской ЗРС путем её дискредитации.