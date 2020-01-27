Ремонт и частичная модернизация танков Т-72 на Киевском бронетанковом заводе

Как сообщило Командование логистики вооруженных сил Украины, 24 января 2020 года первая в этом году партия из 15 отремонтированных на ГП "Киевский бронетанковый завод" танков Т-72 "с улучшенными тактико-техническими характеристиками" отправилась в украинские сухопутные войска.

Отремонтированные на ГП "Киевский бронетанковый завод" танки Т-72 "с улучшенными тактико-техническими характеристиками", передаваемые вооруженным силам Украины. Киев, 24.01.2020 (с) Командование логистики вооруженных сил Украины

Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом.

Уполномоченные лица загрузили военную технику на универсальные платформы автоматизированным методом и установили на специальные шпоры, входящие в комплект поставки, для соблюдения надлежащих мер безопасности на железнодорожном транспорте при перевозке бронетехники. Башню и ствол танка также зафиксировали в неподвижном положении с целью предотвращения поворотов во время движения.

Стоит отметить, что в ближайшее время до конца января, в [украинские сухопутные] войска будет отправлена ​​вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизатор пушки, улучшены общие ходовые характеристики. Кроме того, в феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон.

Отремонтированные на ГП "Киевский бронетанковый завод" танки Т-72 "с улучшенными тактико-техническими характеристиками", передаваемые вооруженным силам Украины. Киев, 24.01.2020 (с) Командование логистики вооруженных сил Украины