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Известия.ru

Путин покорил арабский мир уважительным жестом

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Владимир Путин покорил арабский мир уважительным жестом. Президент поднял упавшую фуражку офицера. Случилось это во время церемонии приема российского лидера в Палестине. Владимир Путин во время входа в резиденцию президента страны Махмуда Аббаса увидел, что один из военнослужащих оборонил головной убор. Российский лидер поднял фуражку и вернул ее на голову военного.

Владимир Путин покорил арабский мир уважительным жестом. Президент поднял упавшую фуражку офицера. Случилось это во время церемонии приема российского лидера в Палестине. Владимир Путин во время входа в резиденцию президента страны Махмуда Аббаса увидел, что один из военнослужащих оборонил головной убор. Российский лидер поднял фуражку и вернул ее на голову военного.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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