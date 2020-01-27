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Интерфакс-АВН

Зеленский считает, что прекращение войны в Донбассе нужно всем в мире

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе.
Источник изображения: © AP Photo, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Киев. 24 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в прекращении войны в Донбассе заинтересована не только Украина, но и Российская Федерация, Европа и весь мир, чтобы не было ощущения безнаказанности и безвыходности таких ситуаций.

"Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру. Потому что, если этот прецедент останется вот таким, что, мол, так и можно, и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода...", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Отвечая вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе, Зеленский указал: "Погибли люди - это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире, но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана".

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Страны
Израиль
Россия
Украина
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